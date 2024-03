“Vi uccido”. Trova la moglie dell’amico a casa con uomo e li aggredisce. E’ successo a Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Il marito della donna era all’estero e un amico di quest’ultimo si è presentato a casa della donna, trovandola in compagnia. La donna ha invitato l’uomo ad andarsene, ma lui, giudicando la situazione ambigua, non ha voluto sentire ragioni e li ha aggrediti. E’ salito sul balcone, sfondato la porta finestra per poi entrare nella casa e prendere l’ospite a calci e pugni.

Come si legge su Il Resto del Carlino, la 35enne ha usato spray urticante per mettere in fuga l’ospite sgradito. Intanto ha chiesto l’intervento dei carabinieri, ma l’indagato era rientrato in casa per aggredirla con pugni al viso, aggiungendo gravi minacce di morte (“adesso prendo un coltello e ti uccido, poi vado a cercare il tuo amico e uccido anche lui”).