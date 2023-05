Via Emilia, frontale tra tir e auto a Secugnago: morto 58enne

Frontale tra un tir e un’auto sulla via Emilia. Un uomo di 58 anni di Casalpusterlengo (Lodi) è morto sul colpo in seguito a un impatto frontale tra la sua auto e un tir avvenuto nel pomeriggio di venerdì lungo la via Emilia all’altezza di Secugnago. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia stradale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ferito il 60enne che era alla guida del tir portato, non in gravi condizioni, all’ospedale di Lodi.

