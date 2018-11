ROMA – Incendio in un ex hotel di via Prenestina, alla periferia di Roma. Le fiamme sono divampate all’ultimo piano dello stabile attualmente occupato da diverse persone. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si segnalano quasi 10 feriti: due sono stati portati in ospedale in codice rosso e un minorenne in codice giallo.

Tra questi anche due bambini di circa un anno che sono stati trasportati in ospedale dal 118 con vari traumi e non sono in gravi condizioni. Secondo quanto si appreso dai soccorritori, infatti, alcuni occupanti per sfuggire alle fiamme si sono lanciati dalle finestre del primo piano dell’edificio.

L’incendio è stato domato e sono ora in corso accertamenti dei vigili del fuoco sia per escludere che ci siano altre persone ancora nel palazzo, sia sulla stabilità dell’edificio.