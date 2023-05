Un integratore alimentare, Epimen Plus, pubblicizzato come naturale ma contenente i principi attivi presenti nei farmaci Viagra e Cialis, ovvero sildenafil e tadanafil, è finito nel mirino del Sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi, o Rasff.

Viagra e Cialis in integratore alimentare, i rischi se lo si consuma

L’integratore è prodotto in Cina da un operatore di Hong Kong e venduto da un distributore croato. Proprio dalla Croazia, lo scorso 23 febbraio, attraverso il sistema di allerta rapida Rasff (notifica 2023.1333), è arrivata la segnalazione che il prodotto contiene Sildenafil e Tadanafil. La presenza delle sostanze non è autorizzata ed è stata accertata da analisi sul prodotto.

Viagra e Cialis sono farmaci prescritti solo dietro ricetta medica e in alcuni casi possono essere sconsigliati. Per esempio, non devono essere assolutamente utilizzati in associazione ai nitrati (si prendono in caso di angina) perché potrebbe provocare forti cali dei livelli pressori, fino a provocare uno stato di choc e a volte anche la morte. L’assunzione è sconsigliata anche alle persone che hanno avuto una perdita della vista dovuta a insufficiente flusso di sangue al nervo ottico.

Finora 23 lotti ritirati

Sono 23 i lotti di cui è stato disposto il ritiro, come riporta l’avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute in cui si raccomanda “di non consumare il prodotto” perché potrebbe provocare rischi per la salute. Sildenafil e tadanafil sono farmaci indicati comunemente utilizzati per la disfunzione erettile ma possono avere controindicazioni ed effetti collaterali.

Queste “sostanze ad attività farmacologica e, pertanto, non consentite negli integratori alimentari” sono state trovate nel prodotto denominato Epimen Plus, spiega l’avviso del ministero. Il ritiro riguarda la confezione da due capsule da 450 mg, venduto anche su internet da parte di un’azienda croata. I 23 lotti coinvolti nella notifica Rasff sono pubblicati nell’apposita sezione “Avvisi di sicurezza alimentare” del sito del ministero.

