Viagra online, rischioso e anche impotente: 2,4 milioni di italiani che lo comprano

Sappiamo che esiste il Viagra venduto online, così come il Cialis e altre pillole contro la disfunzione erettile, sappiamo che per avere il Viagra serve la ricetta medica e sappiamo anche che comprare farmaci online senza ricetta spesso può comportare dei rischi. Quello che non sappiamo però è che ci sono 2,4 milioni di italiani che il Viagra online lo comprano. Ripetiamo: 2,4 milioni. Tutti con una disfunzione erettile? Tutti con problemi di erezione?

Viagra online e non solo

Il Viagra come detto è un farmaco contro la disfunzione erettile e contro l’impotenza. Può causare effetti collaterali anche importanti visto che spesso a prenderlo sono gli anziani. Molte volte però i prodotti comprati online che promettono di risolvere i problemi di erezione poi alla fine si rivelano inutili e falsi. Ma non è questo il caso, il Viagra è un farmaco e come tale richiede una ricetta del proprio medico di base. Ma in realtà, come riporta un’Inchiesta del Corriere della Sera, ci sono tantissimi siti che lo vendono illegalmente, ovvero senza la ricetta medica. E 2,4 milioni di italiani lo comprano…

Le false prescrizioni

C’è poi chi invece fa false prescrizioni ai propri pazienti per poi farsi arrivare in studio il Viagra e rivenderlo illegalmente al mercato nero. Oppure appunto online per chi lo vuole comprare senza ricetta. Un medico che realizzava prescrizioni false a carico di persone esenti dal pagamento per poi rivendere medicinali, fra cui il Viagra, al mercato nero. Sappiamo che di cose vendute a nero oppure illegalmente sul web ce ne sono a bizzeffe, ma la domanda sorde spontanea: 2,4 milioni di italiani che comprano illegalmente il Viagra, stiamo diventando timidi oltre che impotenti, per non dire nulla al medico?