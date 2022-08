Viareggio, scene di sesso in pieno giorno nella spiaggia libera della Lecciona riservata ai nudisti. A sollevare la questione è il consigliere comunale di opposizione e capogruppo della Lega Alessandro Santini. La spiaggia è stata inaugurata ufficialmente poche settimane fa. Santini ha commentato dopo aver visto alcuni video realizzati da alcuni bagnanti ed ha parlato di “vergogna inaccettabile“.

Viareggio, sesso nella spiaggia nudista: la Lega protesta

Queste le parole di Santini: “A me della spiaggia libera per nudisti non importa proprio nulla per me in quella zona scelta e stabilita dal Comune la gente può andare e vestirsi come gli pare, ma quanto successo non va bene ed è inaccettabile“.

Secondo il consigliere leghista “il sindaco Giorgio Del Ghingaro sicuramente non poteva volere questa situazione”. Santini chiede ora che il primo cittadino, la comandante dei vigili, e le forze dell’ordine intervengano.

“Non è questo il turismo che vogliamo”

Il consigliere spiega ancora che non è “questo il turismo che vogliamo a Viareggio. E non è ciò che ci aspettavamo dal progetto della spiaggia per nudisti”. Clicca qui per vedere il video.