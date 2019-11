ROMA – Due vigili urbani e un carabiniere sono stati travolti in Toscana e sono ora ricoverati in gravi condizioni per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 11 di lunedì 4 novembre sulla Variante Aurelia fra Viareggio e Torre del Lago. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione dell’episodio, i tre – una vigilessa di 54 anni, un vigile di 53 e un carabiniere donna di 29 anni – sono stati travolti da un’auto, mentre erano impegnati nei rilievi di un precedente incidente stradale.

Le due donne sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa, mentre l’uomo è stato portato all’ospedale Versilia. Per permettere i soccorsi e i rilievi, la variante Aurelia da Viareggio a Torre del Lago è stata chiusa in entrambe le direzioni. I feriti sono S.P. del 1965, donna, vigile urbano, portata con il Pegaso in codice rosso a Pisa; G.G. del 1966, uomo, vigile urbano, portato in ambulanza al Versilia in codice rosso e E.P. del 1990, donna, carabiniere, portata in ambulanza a Pisa in codice rosso.

Caltanissetta: drogato alla guida investe poliziotto durante controllo.

Ha visto gli agenti della polizia e invece di fermarsi all’alt ha speronato la volante, travolgendone uno. Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo un pericoloso inseguimento iniziato a Caltanissetta e terminato a Delia. Il giovane era positivo sia ai cannabinoidi che alla cocaina e tra i reati contestati ci sono anche resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti. (Fonte Agi).