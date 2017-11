VIBO VALENTIA – Incidente fatale in provincia di Vibo Valentia. Nello scontro tra due auto sulla strada provinciale 73 che dall’uscita autostradale delle Serre porta a Soriano Calabro Giorgio Pistininzi, un giovane di 29 anni, è morto, mentre la sua ragazza, Aurora Zaffino, 25 anni, è rimasta ferita in modo grave.

Giorgio è deceduto davanti agli occhi della fidanzata, che si trovava seduta al posto del passeggero nel momento dell’impatto.

L’auto con i due giovani a bordo, una Fiat Punto, si è scontrata frontalmente con un’altra auto che arrivava dalla direzione opposta, una Audi a bordo della quale viaggiava un militare dell’esercito di Serre di vent’anni, che è rimasto illeso.

L’ambulanza del 118 arrivata poco dopo non ha potuto che constatare il decesso di Giorgio, studente universitario di Giurisprudenza. Aurora Zaffino, studentessa di Gerocarne, è stata invece trasportata d’urgenza all’ospedale Pugliese di Catanzaro a causa delle gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’altro automobilista coinvolto nell’incidente è stato trasportato comunque in ospedale per precauzione, ma non avrebbe riportato ferite. Sull’incidente indagano i carabinieri di Serra San Bruno e quelli di Soriano Calabro che sono intervenuti sul posto effettuando i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.