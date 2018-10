ROMA – Ancora un caso di bullismo e violenza in classe ai danni di un docente. In un istituto tecnico della provincia di Vicenza un professore è stato ripetutamente minacciato da un alunno, ripetente, poi costretto a mettersi in un angolo da dove alla fine è riuscito a lasciare precipitosamente l’aula, visibilmente spaventato.

A mostrare quanto avvenuto è un video girato da un compagno dell’alunno. Il video, come racconta il Corriere del Veneto, risale allo scorso anno ma è stato il professore aggredito a dare il via ad una indagine del tribunale. Qualche tempo dopo i fatti, si è recato in questura a Vicenza e ha denunciato tutto alla polizia. Gli investigatori hanno fatto le verifiche, sentito i colleghi docenti e quando hanno ritenuto di avere sufficienti elementi hanno trasmesso tutto alla procura dei minori.

L’indagine ipotizza i reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio; oltre a quella del bullo sarebbe al vaglio la posizione di un altro 16enne, compagno del primo. Nel sottofondo del video si sentono anche urla e schiamazzi oltre ad alcune voci che, nel momento in cui il professore lascia l’aula, gridano “Non lasciatelo scappare”. Il Veneto è una delle regioni nelle quali sono stati segnalati nell’ultimo anno il maggior numero di aggressioni a docenti.