VICENZA – Il cane di famiglia la azzanna al volto e una bimba di 16 mesi rischia la vita. E’ accaduto a Vicenza alla vigilia di Capodanno.

La piccola è stata aggredita in casa dal proprio cane, che l’ha morsa al viso provocandole profondi tagli. Solo l’intervento immediato dei genitori della bimba ha scongiurato il peggio. Subito la madre e il padre della bambina hanno chiamato i soccorsi, la piccola è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta ad un lungo intervento operatorio da parte di un team specialistico composto da chirurghi plastici e maxillo-facciali.

Adesso, scrive il Giornale di Vicenza, la bambina è fuori pericolo, ha superato bene l’intervento e, dopo aver trascorso le prime 12 ore dopo l’operazione in terapia intensiva pediatrica, si trova in un lettino della chirurgia pediatrica per una degenza che non si profila breve.

Ma avrebbe potuto andare molto peggio, come sottolinea il quotidiano vicentino: