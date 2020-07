A Vicenza una bambina risulta positiva al coronavirus. Chiuso un centro estivo.

Una bambina iscritta al centro estivo organizzato presso l’Istituto Tonolli di Sandrigo (siamo in provincia di Vicenza), raccontano le cronache locali, è risultata positiva al Covid-19 dopo essere stata sottoposta a tampone.

Immediatamente l’Ulss 8 Berica, in accordo con la direzione dell’istituto e il Comune, ha disposto la chiusura della scuola per alcuni giorni.

In questi giorni, da due a cinque, si procederà con una completa e accurata sanificazione degli ambienti.

Parallelamente, il Nucleo operativo Covid del Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss ha già avviato le indagini.

Indagini per identificare i contatti stretti della bambina.

Contatti stretti che in questi giorni saranno sottoposti a tampone e in ogni caso posti in isolamento fiduciario.

L’ultimo giorno di presenza della piccola al centro estivo, raccontano le cronache, risale a martedì 7 luglio.

Ad oggi non risulta nessun altro bambino o insegnante che abbia sviluppato sintomi compatibili con il Covid-19.

“A questo riguardo – precisa l’Ulss 8 in una nota – è da sottolineare che dalle verifiche effettuate risultano correttamente applicate presso la scuola tutte le misure utili al contenimento del contagio, in particolare l’organizzazione delle attività per piccoli gruppi”. (Fonte: Ansa).