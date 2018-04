VICENZA – E’ entrato in chiesa, nel Duomo di Vicenza, durante la messa e si è masturbato davanti a tutti.

Poi, quando un poliziotto gli si è avvicinato per farlo smettere, lo ha preso a pugni. E’ stato alla fine arrestato Salesa Casali, 29 anni, italiano di origini keniote residente a Thiene (Vicenza).

Il giovane deve rispondere dell’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico. Già nei mesi scorsi, era stato denunciato sempre per atti osceni all’interno della boutique Zara di Vicenza, ricorda il Gazzettino, che scrive:

Il fatto è avvenuto sabato sera, attorno alle 19.30: una ragazza di 23 anni, entrando in Cattedrale ha notato l’uomo masturbarsi, mentre era in corso una funzione religiosa. A quel punto ha raccontato quanto visto alla madre, che ha immediatamente chiesto l’intervento del 113. Una pattuglia delle volanti, che si trovava in zona, è arrivata all’entrata del Duomo e ha fermato l’uomo. Nonostante avesse ancora la cerniera dei pantaloni abbassata ha negato ogni addebito, ma a quel punto è stato caricato sull’auto di servizio.