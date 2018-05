VICENZA – Tormenta la ex e riempie la via dove lei abita con delle sue foto in topless. Un 29enne di Vicenza rischia ora di finire a processo per aver perseguitato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

la ex fidanzata con mail, messaggi e anche foto osé diffuse in pubblico.

Nel mirino la ex fidanzata, di 39 anni. Per lei la loro storia, racconta il Giornale di Vicenza, sarebbe stata solo un’avventura passeggera mentre lui non sarebbe mai riuscito a fare pace con l’idea della fine di quell’amore.

L’uomo, secondo le accuse, avrebbe però scelto il modo peggiore per affrontare quel dolore: tormentando la ex oltre il limite del consentito. Addirittura, riportano le cronache locali, sarebbe arrivato a tappezzare le vie del quartiere di San Bortolo, dove la donna risiede, con alcune foto di lei in topless, corredate per giunta di alcuni insulti.

Pare però che alla prospettiva di finire in carcere per stalking l’uomo si sia calmato e abbia deciso di cambiare atteggiamento.