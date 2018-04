VICENZA – Un maresciallo dei carabinieri, da tempo sospeso dal servizio, è stato condannato a 4 anni di reclusione dal tribunale per tentata induzione indebita, violenza sessuale nell’ipotesi lieve delle molestie e di rivelazione di segreto d’ufficio.

Come racconta il Giornale di Vicenza, il maresciallo aveva cercato di spillare 2 mila euro, per garantirle protezione, a una giovane vicentina indagata per furto ai danni di un cliente, e l’aveva anche toccata in maniera morbosa. La procura aveva chiesto una condanna più pesante; la difesa ha già annunciato rincorso in Appello, perché il militare contesta le accuse.