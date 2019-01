VICENZA – L’autovelox fotografa una macchina oltre il limite di velocità. Qualche settimana dopo la multa arriva a casa del proprietario della macchina. Il proprietà della macchina, però, è morto. E’ morto quattro ore prima dell’orario scritto sul verbale. Tutto è successo a Vicenza. Chi c’era, quindi, alla guida della macchina? Questo il mistero.

E non è la prima volta. Negli ultimi anni il pensionato ha ricevuto diverse multe e si è assunto sempre la responsabilità, anche se era in casa di riposo o ricoverato in ospedale.

Scoperto ciò, la Procura ha dunque deciso di aprire un’inchiesta per falso, al momento a carico di ignoti. Chi guidava in realtà la macchina?