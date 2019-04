VICENZA – Vede un uomo che fa la pipì al parco, lo riprende con lo smartphone e lui, appena se ne accorge, la aggredisce e insulta. E’ accaduto a Vicenza, nella zona Ovest della città in cui già la settimana scorsa si è registrata un’altra aggressione, in quel caso ai danni del giornalista del Giornale di Vicenza Valentino Gonzato.

Domenica 7 aprile, nella tarda mattinata, una donna di 33 anni, madre, che abita nella zona e fa parte del comitato spontaneo di cittadini che controllano il territorio, ha visto un uomo di colore, presumibilmente tra i 20 e i 25 anni, che espletava i propri bisogni al parco di San Giuseppe, in via Adenauer.

La donna ha pensato di riprenderlo per poi portare il video come prova della sua denuncia, ma quando l’uomo si è visto ripreso ha spintonato e insultato la donna, cercando di portarle via il telefonino.

Le urla hanno attirato alcuni residenti e a quel punto l’uomo si è dato alla fuga. La signora, fa sapere Il Gazzettino, si è riservata di denunciare il fatto alle forze dell’ordine. (Fonte: Il Gazzettino)