VICENZA – “Ho ripreso quella scena ma non volevo deridere il professore. Mi faceva pena: non aveva le capacità di difendersi”. A parlare è l’autore del video di bullismo nei confronti di un docente girato nell’istituto tecnico professionale Lampertico di Vicenza.

Il professore è stato messo all’angolo da un alunno, incitato a sua volta da alcuni compagni. Il docente, probabilmente intimidito dal ragazzo violento, è rimasto per diversi minuti in balia del 16enne che è stato poi espulso dall’istituto.

L’autore del filmato, come si vede dalle immagini, è in disparte e riprende la scena da lontano. Ai microfoni di Mattino Cinque ammette di non aver diffuso quel video e di averlo poi girato a una solo persona. Il contenuto, ovviamente, è finito in rete.

“Questo professore è sempre intimorito – aggiunge il ragazzo – anche quando passa nei corridoi. Tutti lo prendono in giro. Ma io non l’ho ripreso per questo motivo”.