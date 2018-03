VICENZA – Ragazza ubriaca distrugge casa. Per la madre e la nonna “è indemoniata“. E’ successo a Vicenza, in Veneto, lo scorso giovedì. Alle 21 una pattuglia di poliziotti ha risposto a una chiamata di soccorso che arrivava da un’abitazione in via della Stanga.

Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno trovato la ragazza, 20 anni, in preda a quella che sembrava essere una presunta possessione demoniaca. O almeno, questa è la spiegazione che si sono dati i suoi familiari, i quali in precedenza si erano già rivolti a un parroco.

Come si legge su Il Giornale di Vicenza, non essendo equipaggiati per un’emergenza del genere, gli uomini della questura hanno chiesto l’intervento del Suem (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica) e la donna è stata portata all’ospedale San Bortolo.

La ragazza sarebbe dovuta partire per un pellegrinaggio ad Assisi, dove un esorcista si sarebbe presa cura di lei. Non c’è alcuna prova scientifica che possa confermare l’ipotesi della possessione demoniaca. Più probabile, che l’effetto dell’alcol, unito a qualche altro tipo di disturbo psico-fisico, sia stato il motivo scatenante della crisi.

Di demonio e possessioni ha recentemente parlato Ermes Macchioni, sacerdote esorcista della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla. “Il Demonio esiste. Non confondiamolo però con un altro dio al pari di Dio. Come cita una definizione del 1215 egli è una creatura buona di Dio che per sua libera scelta è divenuta cattiva. È sceso sulla terra per riuscire ad ottenere gli stessi oneri del Padre Eterno”, ha spiegato don Ermes, aggiungendo che il Demonio non si fa mai vedere, fa finta di non esistere, in modo da agire nell’animo delle persone.