VICENZA – Quando ha visto che il ragazzino non raccoglieva i bisogni del suo cane, ci ha pensato lui a recuperarli e a spalmarglieli in faccia. E’ accaduto a Vicenza, nel quartiere Sant’Anna, dove un anziano ha pensato così di dare una lezione a un ragazzino di 13 anni.

A riportare l’accaduto è stata la madre del giovane che ha sporto formale denuncia presso i carabinieri per violenza privata contro ignoti. La donna ha riferito di aver visto il figlio rientrare a casa con la faccia sporca di escrementi. Il tredicenne le ha quindi raccontato di essere stato seguito da un anziano, sui 70 anni, nelle vicinanze di via Pizzocaro, che lo ha prima sgridato per non aver raccolto le deiezioni del suo cane dall’asfalto e quindi lo ha assalito dopo averle raccolte a mani nude e gliele ha spalmate in faccia.

Spetterà ora ai carabinieri risalire all’identità del pensionato, anche grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza della zona. L’uomo rischia di dover rispondere del reato di violenza privata, aggravata dal fatto che è stata compiuta contro un minore.

Fonte: Vicenza Today