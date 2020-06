Vicenza, serpente esce dalla teca e scappa nel giardino della vicina

ROMA – Un serpente è scappato nel giardino della vicina. Tutto è successo a Ca’ Bottara a Schio, in provincia di Vicenza, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per catturare il serpente.

I pompieri, accorsi dal locale distaccamento, sono subito riusciti a prendere il rettile e lo stavano mettendo in un sacco, quando il vicino di casa della richiedente sentendo parlare di serpente ha dichiarato che era suo.

Il rettile, un serpente del grano, era riuscito a fuggire dalla teca e a far perdere le proprie tracce andando nel giardino della vicina.

Tutto bene, quindi, quel che finisce bene. Serpente preso e vicini… salvi. (Fonte: Vigili del Fuoco, Leggo).

Fidanzato con passato di estrema destra, lo scopre a pochi giorni dalle nozze e salta tutto

Scopre che il fidanzato ha un passato come estremista di destra e lo lascia a pochi giorni dalle nozze.

Ma lui non si arrende e, avendo anticipato anche i soldi per i festeggiamenti, la porta in tribunale. E vince la causa.

La storia è riportata dai quotidiani veneti, visto che lei è una donna di 30 anni originaria di Vicenza, mentre lui è un 40enne bolognese.

E proprio il tribunale di Bologna ha dato ragione al fidanzato, condannando la (ormai ex) fidanzata a risarcirlo con 30mila euro.

I due si erano conosciuti nel 2014, su un traghetto che li portava in vacanza in Sardegna. Lui operaio e istruttore di atletica. Lei si occupava di prodotti per bellezza e di commercio elettronico.

Il colpo di fulmine, poi il fidanzamento, infine le nozze, programmate per il 2017. Ma, proprio a poche settimane dalla funzione, lei scopre (attraverso delle foto di lui) il passato fatto di simpatie per l’estrema destra e anche una denuncia per aggressione omofoba.

Troppo per lei, che a quel punto ha deciso di far saltare tutto. Ma alla fine ha dovuto risarcirlo.

