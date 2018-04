VICENZA – Tre sorelle vanno a trovare una quarta sorella ricoverata in ospedale in fin di vita e restano coinvolte in un tragico incidente.

E nell’incidente muore una delle tre sorelle: Assunta De Falco, 59 anni, residente a Vigonza, in provincia di Padova.

L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 4 aprile, intorno alle 6, all’incrocio tra via Legione Gallieno e via San Domenico a Vicenza.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione la Lancia Y con le tre sorelle a bordo, che proveniva da via Carpioni, si sarebbe schiantata prima con la Peugeot 207 e successivamente sarebbe stata travolta dal camioncino.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente, F.D.F. 45 anni residente a Vigonza, e la passeggera, P.D.F. 47 anni di Vigodarzere, rimaste incastrate nella Lancia Y, che sono state poi trasportate in ospedale da due ambulanze del Suem 118: una delle due donne è in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale la 59enne si trovava nell’auto assieme a due sorelle con le quali si stava dirigendo all’ospedale San Bortolo per andare a trovare una quarta sorella, che era in fin di vita per una malattia e che nelle ore successive è deceduta.