VICENZA – Multate per andare in giro in casa con i tacchi. E’ capitato ad una donna di Vicenza di 55 anni e alle sue due figlie.

Le tre, racconta Diego Neri sul Giornale di Vicenza, erano state più volte riprese dai vicini del piano di sotto per questa loro rumorosa abitudine, ma non avevano comunque smesso di camminare con i tacchi di giorno, di sera e qualche volta anche di notte.

Alla fine i vicini, stanchi del rumore, le hanno denunciate, e la Procura ha emesso un decreto penale di condanna da 500 euro per disturbo della quiete e del riposo delle persone. La signora ha pagato la multa e da allora i vicini non hanno più sentito alcun rumore di tacchi.