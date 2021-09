Vicequestore in piazza coi No Green Pass non molla: “Avanti con o senza divisa”. Avanti per cosa? FOTO ANSA

E’ scesa in piazza per manifestare contro il Green Pass, dal palco ha detto che è illegittimo, ma lei non è una manifestante qualunque: lei è Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della polizia di Stato. Sabato pomeriggio ha preso la parola sul palco di piazza San Giovanni, a Roma durante la manifestazione contro il Green Pass. “Sono qui per dissentire con il lasciapassare verde che è assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione . ha detto -. Nessun diritto può essere subordinato a un certificato verde” ha detto Schilirò in un passaggio dell’intervento, in cui ha premesso di essere sul palco come “libera cittadina”.

Il procedimento disciplinare contro il vicequestore No Green Pass

Ora Nunzia Alessandra Schilirò di Gorizia verrà sottoposta a procedimento disciplinare e si vedrà se saranno presi dei provvedimenti. E il ministro dell’Interno Lamorgese commenta: “Parole gravissime. Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia Lamberto Giannini affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata”.

Avanti con o senza divisa, ma avanti per cosa?

Il vicequestore quindi ha voluto commentare in prima persona quanto accaduto e tutta la polemica che ne è scaturita. “È bello apprendere dai giornali, anziché dalla propria amministrazione, di essere già sotto procedimento disciplinare. Sono molto serena”. “Sabato – scrive in un post su Facebook – mi è capitata l’occasione di esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione e l’ho fatto. Il mestiere che svolgo è pubblico. Ho ricevuto quattro premi dalla società civile per i miei risultati professionali. Ero solo una libera cittadina che esercita i propri diritti. Se l’amministrazione non gradisce la mia fedeltà alla Costituzione e al popolo italiano, mi dispiace, andrò avanti lo stesso”.

Quindi conclude: “Andrò avanti sempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese”. Ma avanti in cosa, nella protesta dei No Vax e dei No Green Pass? Avanti nell’amore per il proprio Pase? Così? Oppure avanti a fare il proprio lavoro? Questo non viene detto.