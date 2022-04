Incidente mortale a Vicolungo: un furgone e un tir si sono scontrati sulla autostrada A4. Nel sinistro ci sono state due vittime.

Incidente Vicolungo sulla A4 in direzione Milano

Grave incidente stradale questa mattina (martedì 5 aprile) sull’autostrada A4 Torino-Milano. E’ avvenuto all’altezza di Vicolungo, in provincia di Novara. Un furgone con quattro persone a bordo, diretto verso il capoluogo lombardo, si è scontrato con un mezzo pesante per cause in corso di accertamento.

Due morti nell’incidente sulla A4

Secondo quanto riferisce il 118, intervenuto sul posto con la polizia stradale, due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in codice giallo.