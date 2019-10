VICOPISANO (PISA) – Un uomo armato si è barricato in un’abitazione a Vicopisano, comune alle porte di Pisa. Sul posto ci sono i Carabinieri che hanno circondato l’edificio dove si trova l’uomo ed hanno fatto sgomberare lo stabile.

Negoziatori dell’Arma stanno cercando di convincerlo a desistere. Non chiari al momento i motivi per cui l’uomo si è barricato in casa. Secondo alcuni testimoni, l’uomo prima di barricarsi nell’appartamento dei genitori avrebbe minacciato con un fucile alcuni passanti. Immediato l’allarme ai carabinieri che si sono recarti in forze sul posto e hanno isolato la zona circondando l’immobile e facendo evacuare le persone che vivono nell’edificio.

All’origine di quanto accaduto un litigio tra parenti dopo che l’uomo, insieme alla moglie, era andato a trovare la madre: il padre è morto da tempo. Le due donne sono riuscite a fuggire.

Qualcuno ha parlato anche di due colpi di pistola esplosi anche se per ora non c’è alcun conferma. L’edificio dove si trova l’uomo è circondato e tutta la zona isolata con i carabinieri che tengono a debita distanza giornalisti e curiosi. Sul posto arrivata da poco anche l’Aliquota pronto intervento dei Carabinieri, il nucleo antiterrorismo impiegato a Pisa nella tutela delle zone a più alto rischio attentati. Sempre in corso i negoziati per convincere l’uomo a consegnarsi spontaneamente alle forze dell’ordine.

Fonte: Ansa