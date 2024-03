Durante la trasmissione di Canale 5, è stato mandato in onda un video (qui) che vede Giulia Tramontano accanto al compagno Alessandro Impagnatiello durante il babyshower del bimbo atteso dalla ragazza di Sant’Antimo. Circondati dai familiari, attendevano con gioia di scoprire il sesso del nascituro. Con sorrisi radiosi, si avvicinarono a una fila di palloncini azzurri e rosa, che rivelarono il sesso del bambino: Thiago. Un annuncio gioioso, destinato a restare solo un sogno. Giulia, incinta al settimo mese, fu brutalmente uccisa da Alessandro con 37 coltellate, tre mesi dopo, privando Thiago della possibilità di vedere mai la luce. I tentativi di Impagnatiello di avvelenare Giulia Tramontano andavano avanti da mesi. E il barman dell’Armani Cafè aveva già ordinato una confezione di cloroformio e acquistato veleno per topi per sopprimere lei e il nascituro che stavano festeggiando.

Il processo per la morte della ragazza, avvenuta il 27 maggio 2023, è arrivato alla terza udienza. A testimoniare anche la ragazza di 23 anni con cui Alessandro Impagnatiello aveva avuto una relazione parallela. “Non sapendo come gestire la situazione volevo aiutare Giulia, darle qualcosa di concreto e farle capire cosa stava succedendo. Volevo salvarla da una persona che non era onesta”, ha affermato in lacrime la giovane italo-inglese, parlando più volte degli “inganni” di Impagnatiello. “Fin dall’inizio ha detto che non era il padre del bambino e che aveva fatto il test del Dna. Gli avevo chiesto di farmelo vedere per confermare se diceva la verità. Quando ho visto il test, ci ho creduto”, ha raccontato la ragazza sentita come testimone in aula nel processo a carico dell’ex barman.