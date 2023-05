Vietato agli under 21 e neo patentati portare più di una persona in auto di notte: la proposta di legge di Rosato (Italia Viva)

Vietato agli under 21 e neo patentati portare più di una persona in auto di notte, dalla mezzanotte alle cinque del mattino, pena l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda da pagare dagli 800 ai 3.200 euro. La proposta di legge è firmata dal deputato di Italia Viva, Ettore Rosato.

“All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno – si legge negli stralci della proposta pubblicati in queste ore – se il conducente provoca poi un incidente stradale le pene raddoppiano insieme alla disposizione del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni”.

La relazione che affianca la proposta cita le “stragi del venerdì e del sabato sera, in cui molti giovani, a volte giovanissimi, rimangono coinvolti in incidenti stradali in orario notturno al rientro del proprio domicilio. Come riportato nell’ultima analisi svolta dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 il bilancio è di quasi 3.000 vittime e di più di 200.000 feriti”.

E ancora: “In particolare l’aumento del numero di decessi a seguito di incidenti stradali, nel 2021, risulta essere accentuato nella fascia di età dei giovanissimi, da 15 a 19 anni, tenendo conto che per i minorenni il dato si riferisce agli incidenti che si sono verificati con mezzi diversi dagli autoveicoli, quali i monopattini, i motoveicoli e le biciclette. Anche il numero di feriti vede coinvolta la fascia di età da 15 a 29 anni, pari a oltre il 30 per cento del totale”.