Tragico incidente in casa a Vigalfo, frazione del comune di Albuzzano (Pavia): una bimba di sette mesi è caduta dal letto matrimoniale dei suoi genitori, ha battuto la testa ed è morta.

Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano La Provincia Pavese, la bambina era in casa con la madre quando la donna, una giovane indiana di 35 anni, si è assentata dalla camera da letto per andare a fare delle faccende in un altro ambiente di casa.

La bimba ad un certo punto è caduta dal letto, da un’altezza di circa mezzo metro. Nella caduta piccola ha battuto la parte parietale destra della testa e ha perso i sensi.

La madre ha cercato di contattare il 118, ma non riusciva a raccontare l’accaduto perché non sa bene l’italiano. Un vicino è accorso in suo aiuto e in pochi minuti un’ambulanza è arrivata sul posto.

Le condizioni della bimba sono apparse subito disperate: i sanitari l’hanno intubata e le hanno praticato un massaggio cardiaco.

Quindi la piccola è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma una volta arrivata in ospedale è morta.

Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della bambina, anche se dai primi accertamenti dei carabinieri non sarebbero emersi segni di maltrattamento e tutto lascia pensare che si tratti di un tragico incidente domestico.