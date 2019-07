PAVIA – Ferma un anziano scelto a caso fra i passanti e lo accoltella, riducendolo in fin di vita. È senza un perché l’aggressione di un vigevanese di 19 anni ai danni di un anziano. Il giovane nella tarda serata di lunedì, 1 luglio, si è accanito contro un uomo di 81 anni. Il fatto è avvenuto a Vigevano, in provincia di Pavia.

L’81enne stava facendo una passeggiata quando ha incontrato il 19enne. I carabinieri stanno indagando per comprendere cosa sia successo. Il giovanissimo aggressore, forse in preda a un raptus, ha prima preso a calci e pugni l’anziano, poi si è accanito contro di lui con una serie di coltellate. Sul posto sono arrivati i medici del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa. L’anziano è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. Nel frattempo, il 19enne si era dato alla fuga.

Immediate le ricerche dei carabinieri della sezione radiomobile, che in breve tempo hanno rintracciato l’aggressore. Il giovane è stato arrestato e portato al carcere di Pavia. L’accusa formulata nei suoi confronti è quella di tentato omicidio e lesioni gravissime. (fonte AGI)