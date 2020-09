La smemorata di Vigevano che si crede Julia Roberts rompe il silenzio: è straniera e ha iniziato a rispondere alle domande della Polizia.

E’ straniera la donna che si è presentata ai primi di luglio al pronto soccorso di Vigevano (Pavia) sostenendo di essere Julia Roberts.

Ha cominciato a parlare, con molta difficoltà, scrive il quotidiano locale La Provincia Pavese.

Il quotidiano spiega infatti che la donna ha cominciato a rispondere alle domande della Polizia e si spera di darle presto un’identità.

Ha circa 40 anni e parla perfettamente la nostra lingua, ma di lei si continua a ignorare il vero nome e la storia che ha alle spalle.

Nessuno è stato in grado di identificarla, di capire da dove venga e se ha dei parenti.

Fisicamente sta bene, ma psicologicamente deve aver subito un trauma molto serio che le ha fatto perdere completamente la cognizione di sé.

Fu trovata ubriaca a Mortara

La donna era stata trovata ubriaca alla stazione di Mortara e, portata al pronto soccorso, era stata dimessa ma aveva vissuto per qualche tempo nella sala d’aspetto dell’ospedale in quanto non dava fastidio a nessuno, anzi, era stata aiutata da medici, infermieri e parenti di altri degenti.

Poi il ricovero in psichiatria e, apparentemente, un lento ritorno della memoria. (fonte ANSA)