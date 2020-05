ROMA – Un vigile ha portato la compagna estetista nel comando di Roma per far fare la manicure alle colleghe vigilesse durante il lockdown per il coronavirus.

Un agente in servizio presso il pronto intervento del centro storico, Pics, è accusato di aver trasformato il comando in un centro estetico abusivo.

I fatti contestati risalgono allo scorso 6 aprile, in pieno vigore delle misure restrittive per l’emergenza coronavirus.

La compagna estetista del vigile ha raggiunto gli uffici del comando per fare la manicure a due vigilesse.

L’episodio è avvenuto in orario di lavoro e per questo la polizia locale ha avviato un’indagine interna, secondo quanto riferito da Leggo.

Secondo quanto ricostruito, l’estetista che lavora di solito a domicilio, sarebbe stata pagata dalle due clienti 15 euro.

Al momento, stando a quanto riferito da Leggo, gli indagati dal comando di Roma sono le due vigilesse e il vigile, nonché compagno dell’estetista.

I reati ipotizzati per quanto commesso sono epidemia colposa, abuso delle funzioni, omissioni d’atti d’ufficio, esercizio abusivo della professione di estetista ed evasione fiscale.

Il sito Leggo riporta le indagini in corso presso la polizia municipale di Roma e spiega che dal comando generale non sono state rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto. (Fonte: Leggo)