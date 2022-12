Vigili Urbani a Roma son circa cinquemila. Pochi a loro dire e per generale e convenuto calcolo di quanti ne servirebbero. Nessuno a dire e percepire, anzi vedere, da parte di chi a Roma ci vive: il traffico, la sosta, la doppia fila, lo scarico e carico merci, la mobilità e la sicurezza stradale in città sono di fatto fuori dal mansionario e dalla attività dei Vigili a Roma. Su quattro, due o quante ruote siano a Roma ognuno fa come gli pare e i Vigili non si impicciano. Fanno molte altre cose, pare. Per scelta o perché forzati da forze appunto maggiori, al governo del traffico e del come ci si muove in città i Vigili a Roma hanno abdicato.

Pare però che sia intensa l’attività amministrativa, quella ad esempio legata a controlli, autorizzazioni, burocrazie a volte socialmente utili e altre socialmente inutilmente complesse. Vastissima è la letteratura, in senso lato, sui Vigili a Roma. Luoghi comuni, indimenticabili personaggi cinematografici (Alberto Sordi su tutti), infinite pagine su quotidiani e settimanali. Il Vigile a Roma è una figura incastrata nell’interstizio tra cronaca e leggenda. Sembrerebbe quindi di saper tutto di questa figura, e invece no, invece il Messaggero quotidiano di Roma ci fa sapere che, se da Vigile il Vigile lo facevi vicino al Vaticano o del Vaticano in qualche modo ti occupavi, allora era facile che diventavi Vigile con tessera, tessera Vaticano.

Tessera Vaticano

Ora occorre sapere, a Roma lo sanno tutti, che tessera Vaticano a Roma è status sociale e insieme condizione socio-economica. Significa che si può andare a comprare in Vaticano. Cosa? Medicinali che non di rado nelle farmacie nel fuori Vaticano detto Italia non trovi. Benzina che in Vaticano non paga accise e quindi le accise non le paghi neanche tu che fai il pieno. E abiti, cibi. Il tutto ad almeno il 22 per cento in meno di quanto lo paghi in Italia. Almeno il 22 per cento in meno perché 22 per cento è l’Iva e l’Iva in vaticano non la si paga quando si compra. Almeno il 22 per cento in meno che in Italia, almeno perché spesso il prezzo della merce è di per sé più basso che fuori del Vaticano (meno stazioni nella filiera della distribuzione).

Quindi la tessera shopping Vaticano è moneta. Moneta sociale, segnala chi può e distingue e separa chi può da chi non può. E moneta corrente, di fatto è reddito, Peraltro non tassabile. Per generazioni si è vista e si vede nelle famiglie romane la liturgia e cerimonia della cessione temporanea della tessera. Sarebbe personale e legata a documento di identità, ma esiste anche nella forma di una sorta di sky pass, anzi buy pass temporaneo. Molti romani l’hanno vista la tessera nelle lori mani. Per un giorno. Magari più volte nella vita ma per un giorno o due. C’è però chi ce l’ha la tessera del Vaticano da una vita. E non la molla, mai e poi mai. Tra questi il pattuglione, anzi il reggimento di 1.500 Vigili Urbani.

Restituire mai

Su circa 5.000 Vigili Urbani la tessera shopping Vaticano ce l’hanno in circa 1.500. Cifre riferisce Il Messaggero confermate anche dal Corpo dei Vigili. Quei 1.500 sono i Vigili più anziani. Per anzianità di servizio e anzianità di tessera. La tessera Vaticano shopping è stata a suo tempo loro elargita come grazioso omaggio dal Vaticano stesso e, come spesso accade in Italia, il possesso e uso della tessera è stato poi considerato come parte integrante e inalienabile della retribuzione. Fatto sta che l’anzianità di servizio di alcune tessere donate a Vigili Urbani è di circa 40 anni. E fatto sta anche che nei decenni avvicendamenti di mansioni, rotazioni di incarichi, pensionamenti e similari vicende non hanno prodotto o generato restituzioni di tessere. Pare, ma non è sicuro, che l’unica reazione interna al Corpo sia, per dirla romanescamente, che gli altri 3.500 Vigili…rosicano.