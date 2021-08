A Roma alcuni vigili urbani andranno in giro con una bicicletta rossa, con la pedalata assistita e con tanto di cestello porta spesa con il logo della Polizia Municipale. Insomma, non proprio il massimo per un corpo che dovrebbe esprimere comunque un minimo senso di autorità. Ma si tratta di una operazione di recupero voluta dal sindaco Virginia Raggi, quindi in tempo di crisi tutto fa brodo e alla fine va bene anche così.

I vigili di Roma contro la bicicletta con il cestino

Va un po’ meno bene ai vigili che dovranno girare per Roma con una biciletta che a molti ricorda la Graziella, ovvero la bicicletta con cui le donne andavano a fare la spesa. E infatti ”siamo vigili o casalinghe?”, dice Mauro Cordova, presidente dell’Arvu, associazione romana dei vigili urbani, oltre 4mila tesserati. Ce l’ha con le biciclette appena consegnate alla Municipale.

Secondo l’Arvu, sarebbe un mezzo di trasporto ”umiliante, con il canestrello. Un mezzo adatto forse per le casalinghe, certo non per gli agenti in divisa. Il Comune ci ha messo alla berlina, a questo punto potevano darci un pedalò per sorvegliare Ostia”.

Le biciclette rosse per i vigili

Aumentano i mezzi a disposizione degli agenti della polizia locale di Roma. Aveva scritto in un post su Facebook Virginia Raggi lo scorso 11 agosto. Spiegando che: “Altre 10 bici a pedalata assistita sono entrate a far parte della flotta del corpo di Roma Capitale. Veicoli forniti in comodato d’uso gratuito da Lime, importante azienda di micromobilità, che già dall’anno scorso ha deciso di investire su Roma”.

”Le nuove bici si vanno ad aggiungere alle altre già in dotazione ai nostri agenti e alle auto ibride già in servizio. Continua così – conclude Raggi – il nostro impegno a sostegno di una mobilità sempre più verde nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale”. Vedremo chi ci andrà…