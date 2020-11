Vigili Roma hanno un rapporto in auto ma dimenticano la radio accesa e qualcuno li sente (Foto archivio Ansa)

Due vigili in servizio di notte a Roma si sono lasciati andare e in auto hanno consumato un rapporto sessuale, lasciando però la radio di servizio accesa…

Siamo a Roma, in piena notte, zona Tor di Quinto: qui due vigili, un uomo e una donna entrambi sulla quarantina, hanno avuto un rapporto in auto. Non hanno evidentemente resistito al fascino della divisa e anche a quello di Roma la notte e così si sono lasciati andare.

Purtroppo per i due vigili, il loro momento di intimità adesso può costargli davvero caro, tanto che c’è uni’nchiesta interna aperta dopo il fatto. Questo perché i due, sicuramente in preda alla foga del momento, hanno dimenticato la radio di servizio accesa. E così dall’altra parte in centrale e anche nelle altre auto pattuglie, qualcuno ha sentito tutto.

L’audio che gira tra i vigili di Roma

Come riporta Leggo.it qualcuno pare che abbia registrato l’audio con il cellulare e tra catene WhatsApp tra colleghi alla fine è arrivato sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale della Capitale Stefano Napoli. C’è ovviamente grande imbarazzo e i due amanti ora rischiano grosso.

E pensare che se non fosse stato per quel gesto di dimenticanza di lasciare la radio di pattuglia accesa, nessuno avrebbe mai scoperto nulla… (Fonte Leggo).