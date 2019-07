PADOVA – Un ragazzo di 20 anni è morto nello scontro tra la sua moto e un’auto che si è verificato nella serata di martedì 23 luglio a Vigodarzere, in provincia di Padova. Ad avere la peggio sono state le due persone in sella alla moto, una Honda 500, sbalzate a terra e ferite in modo gravissimo.

Nonostante più di un’ora di disperati tentativi di rianimazione e l’intervento dell’elisoccorso, il giovane alla guida della moto, Mattia Schiavon, è deceduto. Ferito gravemente anche il cugino del ragazzo trasportato all’ospedale di Camposampiero. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Medio Brenta.

Nel medesimo incrocio, tra la SP87, via Perarello e via Pio La Torre, poche ore prima, scrive Il Mattino di Padova si era verificato un incidente analogo, sempre con un’auto e una moto coinvolte. Il quarto, in realtà, solo questa settimana, come raccontano i residenti.