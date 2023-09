Vigonza, escono a cena e vengono derubati in casa per l’ottava volta

Escono a cena e vengono derubati in casa per l’ottava volta. Questa la disavventura di una coppia di Peraga, frazione del comune di Vigonza, in provincia di Padova. Lo scorso sabato, intorno alle 20.55, i ladri, che sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza, si sono arrampicati fino al terrazzo del primo piano, scassinando una finestra.

Fino al momento in cui sono rientrati i proprietari, intorno alle 23, i malviventi hanno rovistato e passato al setaccio ogni parte dell’abitazione. Sono state trovate anche delle impronte sul letto della camera, dove i ladri devono essere passati per agevolare le loro azioni. Sono stati rubati un bracciale, una catenina, un paio di orecchini e due fedi nuziali in oro.

“I miei genitori erano usciti di casa verso le 19 per trascorrere qualche ora fuori in compagnia – racconta S.M., la figlia, al Gazzettino – al loro rientro si sono trovati con la casa devastata. Tutto scaraventato per terra: vestiti, abiti, scarpe, suppellettili. Hanno guardato anche in bagno, dentro alle confezioni dei prodotti per l’igiene personale, i profumi. Non si è salvato nulla”.

Ma questa non è la prima volta che la casa viene presa di mira: la coppia è già stata derubata almeno 8 volte. Lo scorso anno, nel mese di giugno, c’era stato l’ultimo tentativo di intrusione. “Sono molto arrabbiata e anche preoccupata. Per rafforzare la sicurezza, mio padre oltre all’antifurto, ha fatto mettere dei chiavistelli a pavimento su tutti i portoni e poi abbiamo installato un sistema di videosorveglianza. Eppure sono entrati”.