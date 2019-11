PADOVA – Un automobilista è morto in un incidente avvenuto stamattina, 22 novembre, sullo svincolo autostradale che collega la A4 e la A13, nel comune di Vigonza, in provincia di Padova. Per motivi al vaglio della Polizia stradale, due camion avrebbero schiacciato un’auto, causando il decesso all’istante dell’uomo.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha preso in carico i rilievi mentre i vigili del fuoco, che hanno impiegato anche un’autogrù, estraevano dalle lamiere il conducente dell’automobile. Il personale medico del Suem accorso non ha potuto far altro che decretare il decesso, mentre sarebbero illesi i due camionisti, uno dei quali in stato di shock. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, paralizzato in tutta la zona, con gli ausiliari dell’autostrada in campo per tamponare i disagi.

Fonte: PADOVA OGGI.