ROMA – Tragedia nel pomeriggio di martedì 24 aprile a Vigonza, nella frazione di Codiverno, in provincia di Padova.

Un 20enne, Riccardo Pozzato, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta e si è schiantato contro un albero, perdendo la vita sul colpo. Impressionanti le immagini dell’incidente che mostrano l’auto accartocciata sul fianco contro il tronco dell’albero.

Il 20enne proveniva da Cadoneghe e ha sbandato sulla destra, sull’asfalto non ci sono segni di frenata, il che farebbe presupporre una distrazione o un malore del conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, ma per il giovane non c’era nulla da fare.