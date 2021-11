Un bimbo di 5 anni è rimasto ferito dopo essere sbalzato da un auto in un incidente stradale lungo la statale 434 Transpolesana all’altezza di Villa Bartolomea, in direzione di Rovigo. Feriti anche due adulti.

Incidente sulla statale 434 a Villa Bartolomea

Si tratta di un’auto uscita di strada, pare senza altri mezzi coinvolti, con il bambino di 5 anni che è stato sbalzato fuori dal veicolo. Sul posto i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, i Vigili del fuoco e la polizia stradale. Dei tre feriti due sono di media gravità e uno grave in codice rosso. I tre sono stati trasportati negli ospedali di Verona Borgo Trento e Legnago.

Chiuso il traffico sulla statale 434

Sulla statale 434 è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Verona nei pressi di Villa Bartolomea, comunica l’Anas. Il traffico verso Verona viene deviato con uscita obbligatoria al km 45,000 a Villabartolomea. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.