Si è accasciata a terra in classe, sotto gli occhi atterriti dei suoi piccoli alunni. È morta così Giovanna Fabrica, maestra di 44 anni alla scuola primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea, in provincia di Verona. Stroncata da un malore improvviso, in quella scuola che tanto amava e dove tutti la apprezzavano per i suoi modi sempre pacati e gentili.

L’insegnante, che era originaria di Naro (Agrigento), ed abitava a Cerea con il marito Angelo, anche lui docente in un istituto del territorio, era arrivata al Comprensivo Ederle lo scorso anno per il cosiddetto potenziamento oltre che per l’insegnamento di materie curricolari come scienze e geografia.

Giovanna Fabrica, il malore in classe

Il malore è avvenuto lunedì pomeriggio, poco dopo le 14, mentre si trovava nell’aula della seconda B, dove aveva appena terminato una delle lezioni del rientro pomeridiano. All’improvviso, dopo aver salutato il maestro di italiano Tommaso De Stefani che avrebbe dovuto tenere le due ore successive, si è accasciata a terra, cadendo in posizione supina, a poca distanza dalla cattedra e dai banchi della prima fila.

Immediato l’intervento dell’altro docente che, con coraggio e sangue freddo, senza lasciarsi prendere dal panico e forte di quanto appreso nel corso salvavita che lo scorso anno l’Ic Ederle aveva attivato per tutto il suo personale, ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco.

Giovanna Fabrica, il disperato tentativo di rianimarla

Nel frattempo i bidelli e altri insegnanti si sono affrettati a portare al più presto in aula il defibrillatore in dotazione alla scuola e ad accompagnare fuori i bambini. Mentre De Stefani ha proseguito per oltre un quarto d’ora tutte le manovre nel tentativo di strappare alla morte la collega, sono arrivati alle Ederle prima un’ambulanza del 118 e subito dopo l’elisoccorso di Verona Emergenza, atterrato nel campo da calcio a poca distanza dall’istituto.

Purtroppo, però, dopo un’altra mezz’ora di manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico e paramedico, l’insegnante è morta.

