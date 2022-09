Una donna di 47 anni è stata uccisa a colpi di fucile questa mattina a Villa Castelli (Brindisi) dal suo ex compagno che poi si è suicidato impiccandosi nella garage di casa. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna stava andando a lavorare in un’azienda tessile quando l’uomo l’ha raggiunta per ucciderla.

Uccisa dal suo ex compagno, lui poi si impicca

La donna, Giuseppina Fumarola, aveva due figli nati da una precedente relazione con un altro uomo. Sul luogo dell’omicidio, a pochi metri dall’ingresso dell’azienda tessile dove lavorava la vittima, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Villa Castelli. L’assassino, che è stato ritrovato impiccato nella garage, si chiamava Vito Sussa, 52 anni. Secondo gli inquirenti l’uomo non accettava la fine della relazione con la vittima.

Ex le spara con un fucile da caccia, poi fugge a piedi

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, Sussa ha atteso la donna davanti all’azienda tessile in cui lavorava, a poca distanza dall’appartamento in cui viveva il 52enne. Le ha sparato ed è fuggito a piedi. Alcune colleghe della vittima, sentendo gli spari, sono scese in strada e hanno visto l’assassino fuggire. Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i carabinieri di Francavilla Fontana (Brindisi) e il medico legale. A quanto si è appreso non dovrebbe essere disposta l’autopsia. Secondo quanto riferito dagli investigatori la donna non avrebbe mai denunciato di essere stata minacciata o molestata dall’ex che oggi l’ha uccisa. In casa di Sussa i militari hanno ritrovato tre fucili e due pistole legalmente detenuti.