Villa Certosa di Berlusconi? Non per Wikipedia (Ansa)

Villa Certosa non è di Berlusconi, come assicura una voce dedicata su Wikipedia? Villa Certosa (l’immensa lussuosa magione sarda) vale 259 milioni di euro secondo la perizia del geometra di fiducia… dello stesso Berlusconi.

Allora di chi è, chi è il legittimo proprietario di una delle residenze più ambite ed esclusive dell’intero mondo?

Il Corriere della Sera scommette su una manina burlona che (il 9 febbraio alle 9 e 18) avrebbe modificato la voce sull’enciclopedia più utilizzata in rete (e che si alimenta proprio del contributo fattivo degli internauti).

Una burla ben costruita rimaneggiando informazioni vere ma parziali, o fuorvianti ma credibili. Si può leggere, infatti, che la villa appartiene a tal di tal Michele Alberto Di Grazia.

Che la utilizza “con contratto di comodato gratuito con la società immobiliare Idra Spa, di proprietà dello stesso Di Grazia”.

Più avanti, un malcelato tono irridente conferma lo scherzo (di cattivo gusto per il cronista). “In questa villa c’è stata un visita di Silvio Berlusconi e di Vladimir Putin grandi amici di Michele Alberto Di Grazia”.

Sì, appunto, grandi amici. Cui sarebbe vano, nota il Corriere, chiedere spiegazioni. Così come al fantomatico Di Grazia. Il burlone ha quantificato anche una stima del prestigioso complesso adagiato su uno sperone di Costa Smeralda: mezzo miliardo di euro.

Quanto vale? L’ultima perizia dice 259 milioni di euro

Tanto, forse troppo anche se in questo esclusivissimo mercato la formazione del prezzo segue itinerari difficilmente prevedibili. Per dire, Villa Les Cèdres a Cap-Ferrat in Costa Azzurra, la villa venduta al prezzo più alto vale 200 milioni di euro.

L’ultima perizia, firmata Francesco Magnano, accreditato quale geometra di fiducia di Berlusconi. dice un po’ di più. Nero su bianco c’è scritto 259 milioni e 373mila 950 euro. Rivedibile al rialzo, appunto, in un’eventuale trattativa.

Il quotidiano Libero concentra l’attenzione su qualche “perla” fornita dalla perizia sull’ameno indirizzo (ma l’ultima estate più focolaio Covid che luogo dell’anima).

“68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa e altri 174 di posti auto. Completano il quadro 4 bungalow (di cui 2 accatastati A/2 come abitazioni civili) e due immobili denominati Cactus e Ibiscus.

il teatro, la torre fronte teatro, la serra, la palestra, la talassoterapia, 297 mq di orto medicinale e una voce abbastanza misteriosa, “La Palappa”, che dovrebbe indicare una sorta di maxi-gazebo con il tetto di foglie di palma immerso in un parco di 580.477 metri quadrati”.