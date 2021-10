Drammatico incidente a Villa San Pietro, comune a qualche decina di chilometri da Cagliari in direzione Sarroch. Poco dopo mezzogiorno sulla Sulcitana, la strada statale 195, un giovane si è schiantato con il suo scooter, per cause ancora da accertare, contro un Suv.

Villa San Pietro, scooter contro auto: muore un ragazzo

L’impatto è stato molto violento e il centauro è finito sotto la macchina. Per tirarlo fuori ci sono voluti diversi minuti. Il 118 presente sul posto con un’autombulanza hanno provato in tutti i modi a salvare la vita al ragazzo. Ogni tentativo è stato però vano.

Sulcitana, traffico in tilt

In tutta la zona, a causa dell’incidente, il traffico è andato in tilt. Sulla Sulcitana non è la prima volta che avviene una tragedia del genere. La strada è infatti giudicata come molto pericolosa.