Quattro ragazzi hanno pubblicato su Facebook le foto dei loro festeggiamenti di Capodanno in strada a Villacidro, comune della provincia di Sud Sardegna. Immagini che, recuperate dai carabinieri locali, hanno portato all’identificazione dei quattro che si sono visti multare per violazione delle norme anti-coronavirus. I quattro, tutti ventenni, adesso dovranno pagare ciascuno la multa di 400 euro.

I ragazzi, dopo aver scattato delle foto durante i festeggiamenti per il Capodanno in strada a Villacidro, precisamente in via Parrocchia, le hanno inviate ad alcuni amici e poi pubblicate su Facebook. I carabinieri di Villacidro, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno recuperato gli scatti incriminati e così sono riusciti a identificare i quattro e notificare loro la contestazione.

Villacidro, fuori strada alle 5 di notte: multa da 400 euro

Sempre nel comune sardo, un 20enne, tornando a casa, è uscito fuori strada sulla Statale 196 con la sua Citroen Saxo, andando a finire in una cunetta. E’ successo sabato 2 gennaio, intorno alle 5 del mattino. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha prestato le cure al giovane. I documenti di guida e di circolazione erano regolari, ma al ragazzo è stata contestata l’uscita notturna in orario di coprifuoco e dunque è stato multato. (fonte L’UNIONE SARDA)