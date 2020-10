Un bimbo di soli 10 mesi è morto soffocato a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, dopo aver ingerito una ventosa.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla morte di un bimbo di dieci mesi a Villafranca Tirrena.

Il piccolo è morto soffocato dopo aver ingerito una ventosa. A raccontare la triste vicenda è la Gazzetta del Sud.

La madre del piccolo si stava apprestando a cambiare il pannolino al figlio, quando il bimbo ha preso tra le mani una ventosa, appartenente ad una clessidra. L’oggetto è rimasto incastrato in gola.

Una vicina di casa, infermiera, è riuscita a levare la ventosa dalla gola, ma solo dopo qualche minuto.

Il piccolo è stato quindi trasportato dal 118 in ambulanza al Policlinico universitario di Messina.

Il bambino sarebbe arrivato in ospedale ancora cosciente, ma, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è deceduto alcune ore dopo.

Genitori indagati per omicidio colposo

Nel fascicolo aperto dalla Procura risultano indagati per omicidio colposo entrambi i genitori, che sono già stati interrogati dalla polizia giudiziaria ed hanno fornito i dettagli sull’episodio.

In corso gli accertamenti delle autorità che stanno cercando di far chiarezza sulla tragedia che ha sconvolto l’intera comunità del comune in provincia di Messina. (fonte ANSA)