PALERMO – Scontro frontale tra un’auto e un camion sulla strada statale 121 all’altezza del Comune di Villafrati, in provincia di Palermo, il 10 luglio. Un ragazzo di 22 anni, Valerio Patti, è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi stavano viaggiando sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento, quando nel tratto tra Villafrati e Baucina per motivi ancora da accertare si sono scontrati frontalmente. Subito sono scattati i soccorsi, ma le condizioni della vittima di 22 anni sono apparse da subito gravissime e per Patti non c’è stato nulla da fare. Gli altri feriti invece sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso del 118.

L’impatto, che è stato violentissimo, ha coinvolto anche un terzo mezzo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per ricostruire quanto sia accaduto e accertare la dinamica dell’incidente. L’Anas, che si occupa della gestione della strada, ha fatto sapere che il tratto è stato chiuso al traffico e sulla statale si registrano forti rallentamenti alla circolazione. (Fonte AGI)