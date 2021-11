Villanova Tulo, incidente sul lavoro: un operaio morto mentre lavorava in una ditta di prefabbricati

Un morto a Villanova Tulo, in Sardegna, per incidente sul lavoro. Un operaio è deceduto mentre lavorava in una ditta di prefabbricati. Non si conoscono le cause che hanno portato al decesso del giovane.

Incidente sul lavoro a Villanova Tulo: morto un giovane operaio

Nuova vittima di incidenti sul lavoro in Sardegna. Un operaio, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto mentre stava lavorando all’interno di una ditta di prefabbricati a Villanova Tulo, nel Sarcidano, in località Predda Niedda.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma per l’operaio non c’è stato niente da fare. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente. I carabinieri della Compagnia di Isili e della stazione del paese stanno effettuando i rilievi e cercando di accertare eventuali responsabilità.

Incidente sul lavoro in Sardegna: non si conosce ancora il motivo

E’ un giovane di 22 anni, di Villanova Tulo (Sud Sardegna) la vittima dell’incidente sul lavoro avvenuto in località Predda Niedda.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9, ma non si conosce ancora la dinamica, alla cui ricostruzione stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Isili giunti sul posto con i tecnici dello servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro Spresal. Atteso anche l’arrivo del medico legale. Scontata l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Cagliari.