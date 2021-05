Pavia, due operai investiti e uccisi dal vapore in una ditta di grassi alimentari (foto Ansa)

Due operai sono morti in seguito alla rottura di una tubatura “contenente verosimilmente ammoniaca”, nell’azienda in cui stavano lavorando a Villanterio, in provincia di Pavia. L’incidente, secondo le prime informazioni, si è verificato presso la ditta Digima, un’azienda che si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e anche il nucleo Nbcr.

Aggiornamento articolo ore 15:14.

L’agenzia regionale emergenza urgenza specifica che uno dei due lavoratori è un uomo di 50 anni di cui sono note le generalità, l’altro, invece, risulta al momento “sconosciuto”. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 12.30.