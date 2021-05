Due operai sono morti in seguito alla rottura di una tubatura “contenente verosimilmente ammoniaca”, nell’azienda in cui stavano lavorando a Villanterio, in provincia di Pavia. L’incidente, secondo le prime informazioni, si è verificato presso la ditta Digima, un’azienda che si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e anche il nucleo Nbcr.

Aggiornamento articolo ore 16:54.

Incidente sul lavoro alla Digima di Villanterio (Pavia): morti due operai

L’agenzia regionale emergenza urgenza specifica che uno dei due lavoratori è un uomo di 50 anni di cui sono note le generalità, l’altro, invece, risulta al momento “sconosciuto”. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 12.30.

L’incidente sul lavoro sarebbe stato causato dalla rottura di un tubo all’interno del quale passava il vapore: il getto avrebbe investito in pieno i due lavoratori, ma la dinamica è ancora da chiarire con esattezza. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area anche con un nucleo Nbcr, gruppo specializzato che entra in azione in situazioni eccezionali, quando esiste un fondato pericolo di contagio da sostanze pericolose.

La Digima è una ditta specializzata nella produzione di grassi e farine proteiche di origine animale e nella raccolta e lavorazione di sottoprodotti della macellazione.