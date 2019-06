TORINO – Una bimba di un anno è morta investita dall’auto guidata dalla mamma nel cortile della loro casa la mattina del 20 giugno a Villarbasse, in provincia di Torino. La bimba ha iniziato a correre verso l’auto mentre la madre stava facendo retromarcia, e non è riuscita a evitarla.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava in giardino con la nonna mentre la mamma, alla guida di una Dacia Logan, stava facendo retromarcia. La bambina, che ha circa 18 mesi, è sfuggita al controllo della nonna correndo incontro all’auto e la madre l’ha travolta.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, l’elisoccorso, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. I traumi da schiacciamento riportati dalla bimba però sono stati troppo gravi e per lei non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.